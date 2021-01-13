Политологи назвали регионы с низкой доступностью вакцинации

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вакцинация жителей от коронавируса не доступна людям в 50 регионах. Ещё в восьми субъектах она только началась.

При этом в указанных 50 регионах имеется предварительная запись на укол, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов фонда «Петербургская политика». Только в пяти субъектах доступность вакцинации находится на высоком уровне. Это Москва и Московская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

Ещё в пяти доступность массовой вакцинации находится на среднем уровне: Санкт-Петербург, Кемеровская, Белгородская и Курганская области, Алтайский край.

Низкая доступность вакцинации отмечается в Омской, Челябинской, Орловской, Костромской, Новгородской областях, Чувашии, Коми, Хакасии, Адыгее, Северной Осетии, Пермском крае.

Ограниченный доступ к вакцине наблюдается в Свердловской, Самарской, пензенской, Волгоградской, Тверской, Новосибирской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Татарстане, Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Тыве и Якутии.

Исследование доступности вакцины было проведено в рамках ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов. Политологи отнесли к успехам властей в начале прививочной кампании преодоление «репутационного кризиса» российской вакцины «Спутник V».

Также отмечено, что чиновники не допустили ажиотажа путём поэтапного доступа к прививке для разных категорий граждан и предварительному отбору желающих.

Старт вакцинации запланирован на 18 января. К этому времени президент Владимир Путин поручил составить график её проведения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с NEWS.ru предположил последствия масштабной вакцинации населения России, которая начнётся со следующей недели. Как сообщил медик, всё зависит от двух факторов: вакцинации и ответа на нее иммунной системы, то есть насколько долго человек сможет не заразиться Covid-19.