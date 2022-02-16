Профессора Соловья обвинили в сотрудничестве с украинским Telegram-каналом

Политическому аналитику, публицисту и экс-профессору МГИМО Валерию Соловью могли предъявить обвинение по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ из-за сотрудничества с анонимным Telegram-каналом «Генерал CВР», сообщил РИА Новости источник. Отмечается, что публикации ресурса направлены на возбуждение ненавиcти в отношении органов власти, что подпадает под статью об экстремизме.

Уголовное дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица ещё в минувшем году, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что администрирование этого ресурса осуществляет c территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев, который представляется бывшим генералом СВР Виктором Михайловичем, хотя на самом деле является адвокатом. Возможно, деятельность канала связана с украинскими и западными спецслужбами.

В Москве 16 февраля задержали профессора Валерия Соловья и его сына Павла, а в их квартире провели обыски, в результате которых у семьи была изъята вся техника. По другим данным, задержан племянник Соловья Фёдор.

Соловей был преподавателем МГИМО на протяжении 11 лет, а в 2019 году профессор сообщил об увольнении в связи с оказываемым на него давлением руководством вуза, которое считало, что он «ведёт антигосударственную пропаганду» и «подрывает политическую стабильность».

В марте 2020 года на «Эхо Москвы» пришёл запрос от Роскомнадзора с требованием удалить материалы с их сайта, в которых Соловей высказывался о пандемии коронавируса. В них он говорил, что власти якобы скрывают реальное количество летальных исходов от COVID-19.