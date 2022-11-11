Политолог заявил, что Собчак вела антигосударственную пропаганду в России Политолог Михеев: Собчак безнаказанно вела в России антигосударственную пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Уехавшая из России телеведущая Ксения Собчак осуществляла в стране разлагающую антигосударственную пропаганду, считает политолог Сергей Михеев. В разговоре с ИА SM.News он заявил, что журналистка пользовалась тем, что ее отец был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а ее мать — сенатор, и ощущала безнаказанность. Но когда настали «суровые времена», Собчак испугалась, что и ее могут посадить, добавил эксперт.

Она пользуется тем, что глава государства был в хороших отношениях с ее отцом, а мать является сенатором. <...> Вот сейчас немножко перепугалась, потому что времена суровые пошли. Сейчас, глядишь, возьмут и посадят, — заявил Михеев.

Подобные ситуации происходят лишь потому, что российские власти их допускают, убежден политолог. Позволять таким, как Собчак, осуществлять свою деятельность на территории России, по его словам, — это пилить сук, на котором сидишь.

Журналистка Ксения Собчак ранее в своем Telegram-канале назвала члена Общественной палаты и главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину «женщиной в черном балахоне с косой» после новости о задержании блогера Некоглая (Николая Лебедева). По ее словам, чиновница ходит по всему интернету и вопит.