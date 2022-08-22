Политолог высмеял заявление Зеленского об условиях переговоров с Россией Политолог Корнилов назвал неуместными новые условия Зеленского для переговоров с Россией

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Россия не будет менять свои планы по спецоперации ради выполнения условий переговоров, выдвинутых президентом Украины, считает политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский выставил новые условия переговоров с Россией — они возможны только после вывода войск с контролируемых российскими силами территорий. Эксперт раскритиковал это заявление, вспомнив и другие случаи угроз украинского лидера, пишет «ПолитЭксперт».

Он всерьез полагает, что в России настолько спят и видят переговоры с ним, что только ради них будут менять свои планы? Чувствую, скоро Зеленский будет выставлять наличие айкоса и дорожки условиями для проведения переговоров, — написал Корнилов в своем Telegram-канале.

Политолог привел хронологию введения требований для переговоров с Россией со стороны президента Украины. Он напомнил, что еще в середине апреля Зеленский считал взятие Мариуполя «красной линией для переговоров с РФ», а в начале августа обещал прекратить переговоры с Москвой, если будут проведены референдумы на подконтрольных российской армии украинских территориях.

Накануне Зеленский заявил, что прекратит переговоры с РФ, если будет проведен трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной».