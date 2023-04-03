В РФ предложили выдавать мигрантам лицензии на оружие после участия в СВО Политолог Скориков предложил ввести ценз на выдачу лицензий на оружие мигрантам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России, считает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Политолог рассказал «Царьграду», что есть разные мнения о том, какой срок следует установить в качестве временного лимита для новоиспеченных россиян. При этом, по его словам, можно сделать исключение для участников СВО.

Нужно вводить ценз, устанавливать какой-то временной лимит. Есть разные мнения. Например, мой соратник публицист Роман Антоновский, считает, что выдавать лицензии на оружие можно не раньше чем через 15 лет после получения русского паспорта, — уточнил эксперт.

По его словам, исключение можно сделать для тех, кто проявил себя, например, отправившись в зону специальной военной операции на Украине. Скориков уточнил, что для этого надо предусмотреть на законодательном уровне возможность для мигранта после получения всех документов встать на учет в военкомат, а затем отправиться в зону СВО по контракту.

И дальше, отдав долг Родине, заключив и исполнив контракт, они вполне могли бы оформить лицензию на оружие, — заключил политолог.

В МВД России ранее предложили ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского языка. Для этого планируется создать специальную балльную систему, которая будет включена в государственную систему миграционного учета.