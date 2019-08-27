Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал News.ru вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
По его мнению, решение о присуждении вдове и матери юриста права на получение компенсации в размере €34 тысяч ни на что не повлияет, так как Россия в подобных ситуациях «дисциплинированно платит и здесь также будет вынуждена заплатить».
Отвечая на вопрос о возможных изменениях и сигналах в сторону РФ, Салин отметил, что в этой сфере абсолютно ничего не меняется на протяжении уже десяти лет.
Как в конце нулевых годов западный истеблишмент сформулировал свою точку зрения на всё происходящее — то, что Магнитский пал жертвой российских коррумпированных бюрократов, — эта точка зрения с тех пор не меняется, она подтверждается и на политическом уровне, и на уровне судебных решений, одно из которых мы сейчас видим, — пояснил он.
Политолог считает, что аналогичные судебные решения можно ожидать и в будущем, так как вердикт по делу Магнитского не окажет существенного влияния на ситуацию.
При этом Салин подчеркнул, что в данном случае нельзя говорить о справедливости или несправедливости решения ЕСПЧ.
Здесь суду нужно решать. Та фактура, которая предоставляется суду, и та фактура, которая потом попадает в СМИ, — это две большие разницы, её гораздо меньше, и она сильно искажена. Это, во-первых. А во-вторых, тут не бывает справедливо-несправедливо, это бывает юридически обоснованная позиция и юридически необоснованная позиция, — заявил он.
Политолог добавил, что если суд вынес такой вердикт, значит, юристы, которые представляли интересы семьи Магнитского, сумели обосновать свои аргументы, в том числе политической конъюнктуры.
Ранее News.ru писал, что российское Министерство юстиции изучает решение ЕСПЧ о выплате компенсации вдове и матери юристу фонда Hermitage Capital.
27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить семье Магнитского €34 тысячи. Судьи посчитали, что российские власти нарушили его право на жизнь, допустили плохое обращение с ним во время заключения и не провели эффективное расследование причин его гибели в СИЗО.