Политолог: введение паспортов для привитых от COVID нарушает права человека

https://static.news.ru/photo/e838a100-4a88-11eb-bb77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Введение специальных паспортов, удостоверяющих, что человек получил прививку от коронавируса, чревато нарушением прав человека, поэтому эта дискриминационная практика должна оспариваться в суде. Такое мнение высказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Ограничения по принципу «привит от COVID-19 или не привит» противоречат базовой установке, что вакцинация является добровольной. И если какая-то авиакомпания не пускает человека без прививки на борт самолёта, то это является поводом для обращения в суд, — цитирует эксперта «Радио 1».

По его словам, речь должна идти не о паспорте, а о справке, наличие которой даёт дополнительные возможности, но не влияет на базовые права. Матвейчев подчеркнул, что само понятие «паспорт» обычно даёт человеку некие права, поэтому корректнее говорить о «справке вакцинированного». Её человек может предъявлять при входе в авиасалон или другое место, где от него требуют надеть маску или перчатки.

Политолог считает, что очень важно в этом вопросе не перейти грань, чтобы не было дискриминации, не нарушались права человека на передвижение.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане, получившие прививку от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг. Министр отметил, что за последние три недели в регионы РФ поступило свыше 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Число пунктов вакцинации за неделю выросло на 45.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори, писал NEWS.ru.