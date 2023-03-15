Политолог: ВСУ устроят «очередную Бучу» для дискредитации ВС РФ Политолог Ярошенко: ВСУ устроят «очередную Бучу» в Артемовске для дискредитации ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ в рамках провокации при отходе из Артемовска могут устроить «очередную Бучу» для дискредитации российской армии, считает политолог Алексей Ярошенко. В разговоре с «360» он пояснил, что такие действия будут попыткой переключить внимание со стратегической важности города.

Они могут создать очередную Бучу и дискредитировать нашу армию, организовав там провокацию, когда будут отходить. Это попытка переключить внимание со стратегической важности Артемовска, — заявил эксперт.

По словам политолога, сейчас Киев всеми силами пытается не потерять лицо перед украинцами и западной аудиторией, сознательно принижая значимость города, который открывает для ВС РФ несколько направлений в зоне специальной военной операции. При этом, несмотря на все заявления украинских пропагандистов, за Артемовск продолжаются ожесточенные бои.

Кампания вовсю идет, потому что, когда ВСУ придется покинуть город, киевскому режиму нужно сохранить лицо перед своими жителями и западной аудиторией, — заключил эксперт.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил о деятельности служащих украинских центров информационно-психологических операций в окрестностях Артемовска. По его словам, офицеры-психологи готовят материалы для дискредитации ВС РФ.