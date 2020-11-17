Политолог усомнился в успехе оптимизации органов власти

https://static.news.ru/photo/19fa7ef6-28cf-11eb-8320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о программе по оптимизации системы государственного управления на уровне министерств и ведомств. В центральных аппаратах могут сократить до 5% сотрудников, в территориальных органах — до 10%.

Инициативу главы правительства в программе «Отражение» обсудили политолог Константин Колачев и доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Тигран Занко. По мнению Колачева, о каком-то развитии и конструктивных изменениях в случае данной реформы речи не идёт.

После рекордных антикризисных трат, после того как российский бюджет становится дефицитным на три года, было бы правильно и хорошо сократить расходы на аппарат управления. Но я обращаю ваше внимание, что все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены, — сказал политолог на телеканале ОТР.

Большинство телезрителей поддержало это мнение. В значительном числе полученных редакцией программы СМС говорилось, что реформа госаппарата призвана только успокоить население.

Тигран Занко допустил, что инициатива правительства может оказаться в какой-то степени полезной. Доцент обратил внимание на разрыв в денежном содержании госслужащих на федеральном и региональном уровнях. По его словам, сотрудники центральных аппаратов в Москве получают порядка 126 тысяч рублей в месяц. Госслужащие в регионах при этом могут рассчитывать на 43,5 тысячи рублей.

Одна из задач этой реформы заключается в том, чтобы именно служащим территориальных органов, которых больше сокращают, за счёт высвободившихся ресурсов повысить денежное содержание, — отметил Занко.

Приглашённые эксперты не смогли сойтись во мнениях по вопросу о критериях эффективности работы чиновников. Занко заявил, что «в органах власти никто в шесть часов вечера домой не уходит», Колачев в ответ заметил, что чиновники занимаются производством бумаги, а не реальной деятельностью.

Объединило экспертов убеждение, что мерилом эффективности реформы госаппарата может быть только рост российской экономики.

Как передавал NEWS.ru, сокращение штата госслужащих одобрил первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев.