Политолог: украинской армии остается только надеяться на чудо Политолог Ищенко: украинской армии остается только надеяться на чудо

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Вооружённые силы Украины

Политолог Ростислав Ищенко уверен, что украинской армии остается только надеяться на чудо. В беседе с ИА SM.News эксперт объяснил, что ВСУ тянут время в надежде, что ситуация может каким-то образом измениться и не обращают внимания на человеческие потери и разрушение городов.

Чтобы у чудо было время произойти, будем тянуть это время, а сколько за это время погибнет украинцев и разрушено городов, какая разница, — заявил политолог.

Ищенко отметил, что ВСУ нечем маневрировать и они не могут в полной мере пользоваться всеми секретами военного искусства. Их главная цель — остановить наступающую армию России любыми силами. Украина пытается выиграть время, рассчитывая, что Вооруженные силы РФ в какой-то момент остановятся, а Киев сядет с Москвой за стол переговоров, по словам политолога.

Точно также в 1941 году, когда мы бросали под танки плохо вооруженное ополчение, потому что надо было хотя бы задержать, чтобы успели уйти сибирские дивизии. У них сибирских дивизий нет. Им надо просто выиграть какое-то время, из расчета, а вдруг за это время что-то получится. Вдруг русские остановятся и начнут переговоры, — заключил эксперт.

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла ранее объяснил, что есть три сценария развития действий в зоне СВО на Украине. Одним из них он назвал переговоры России и Украины, на которые Москва пойдет только в случае гарантии полной безопасности в будущем.