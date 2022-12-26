Политолог сравнил планы Киева присоединить Крым с «танцем с бубном» Политолог Мезюхо сравнил заявление Киева о планах присоединить Крым с «танцем с бубном»

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Политолог Иван Мезюхо назвал «танцем с бубном» слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах вернуть Крым в состав Украины с помощью комбинации военной силы и дипломатии подобными. По словам эксперта, подобное заявление является пропагандистским, поскольку забрать полуостров у России «нереально», а к словам Буданова не стоит относиться серьезно, так как он ведет себя больше как политик, чем как разведчик, пишет «360».

Понятно, что никто у России Крым не заберет, это нереально. Это осознает и глава разведки украинского государства. У Украины нет сил и средств для отвоевывания Крыма, это пропагандистское заявление, подобно ритуальному танцу с бубном, — считает эксперт.

Политолог отметил, что в основном руководители национальных разведывательных ведомств редко выступают в СМИ и отвечают за каждое свое слово, тогда как Буданов стал «медиафронтменом». Эксперт отметил, что глава ГУР фактически берет на себя полномочия верховного главнокомандующего, делая заявления о планах по присоединению Крыма.

Глава ГУР Кирилл Буданов ранее рассказал, что в Киеве разработали комбинированный вариант возвращения Крыма. По его словам, украинские власти решили скомбинировать дипломатию и силу для захвата полуострова. Буданов подчеркнул, что Киев намерен вернуть все утраченные территории республики, восстановив те границы, которые были в 1991 году.