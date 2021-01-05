Политолог Соловей предупредил о «кардинальных переменах» в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b7ed4b52-503e-11eb-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Нынешняя ситуация в России сравнима с годами правления Юрия Андропова, при этом в стране назревают «кардинальные перемены», которые могут наступить внезапно. Такое мнение высказал политолог Валерий Соловей.

Все очень похоже на то, что я лично видел, чувствовал и переживал в 1982–1984 годах. Более того, подобные ощущения и мысли, по воспоминаниям и исследованиям, преобладали в советской России 1951–1953, — написал Соловей в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что изменения чаще всего наступают внезапно, так как их симптомы почти никто не замечает. При этом в зависимости от вовлечённости общества в эти изменения можно говорить об их масштабах.

Не только человек «внезапно смертен». История тоже меняется внезапно. Будьте к этому готовы именно в 2021 году, — заключил Соловей.

В начале декабря политолог также рассказал про «ужасы» 2021 года, дал прогноз на выход человечества из кризиса, вызванного пандемией, а также рассказал о социально-экономической ситуации в России, которая сложится в наступившем году, сообщал NEWS.ru.