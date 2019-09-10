https://static.news.ru/photo/782c8c50-d3ba-11e9-9621-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: АГН «Москва»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал обращение депутата Верховной рады III созыва Надежды Савченко в центр занятости.

По его словам, Савченко можно назвать героиней времён президентства Петра Порошенко и в целом постмайданной Украины.

Неудивительно, что из героя она превратилась в человека со сложной репутацией, политика с очень сложным бэкграундом. Неудивительно, что она оказалась никому не нужной в новом созыве Верховной рады, — заявил он.

Мезюхо считает, что сложившаяся с Савченко ситуация симптоматична, так как по прошествии пяти лет множество политиков, которые стали известны благодаря так называемой революции достоинства, сейчас растеряли свою популярность и оказались не нужными «ни своим западным кураторам, ни украинским избирателям», передаёт Радио Sputnik .

Ранее News.ru писал, что Савченко официально встала на учёт по безработице в центре занятости. Она объяснила свой поступок шагом «простого гражданина». Она уверена, что любой работодатель захочет «иметь у себя на работе Надежду Савченко».