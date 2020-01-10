https://static.news.ru/photo/52b7b518-3467-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Евгений Сатановский Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Политолог и директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в разговоре с журналистами прокомментировал ситуацию со сбитым войсками Ирана украинским самолётом Boeing 737.

По словам эксперта, случившаяся трагедия «говорит о многом». К примеру, он назвал власти Ирана «клиническими идиотами».

Также Сатановский рассказал, почему мировое сообщество не поверило Соединённым Штатам Америки, когда те объявляли о возможности того, что самолёт мог быть сбит. Дело в том, что Америке, по мнению политолога, уже «вообще никто ни в чём не верит». Но даже стоящие часы, отмечает директор Института Ближнего Востока, два раза в день показывают верное время.

Далее политолог выразил надежду на то, что Иран понесёт наказание за случившееся.

Тем более там смертная казнь есть, и она применяется. В-третьих, как я многократно говорил, никого, кроме самих иранцев, которые провели расследование, слушать не надо. В данном случае они его провели. И мы понимаем, что они, конечно, клинические идиоты, но честные идиоты, — приводит слова Сатановского «Царьград».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.