Политолог: РФ и КНР укажут на роль США в разжигании украинского конфликта Политолог Суслов: Путин и Си Цзиньпин отметят роль США в разжигании украинского конфликта

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин отметят роль США как главного «поджигателя» конфликта на Украине. По словам эксперта клуба «Валдай», которые приводит ТАСС, совместное заявление прозвучит во время саммита 21 марта.

Стороны укажут на деструктивную роль, которую играют Соединенные Штаты в украинском конфликте, подливая масло в огонь поставками вооружений киевскому режиму. Вот об этом и о согласии с тем, что США играют в этом конфликте роль главного поджигателя, Россия и Китая и заявят, — считает политолог.

По его мнению, китайский лидер своим визитом показал Вашингтону, что не отвернется от Москвы ни при каких условиях. Поездка Си Цзиньпина особенно важна в контексте решения Международного уголовного суда (МУС) по Путину, уверен политолог.

Суслов не ожидает от саммита Путина и Си Цзиньпина «скорых конкретных шагов», которые помогут урегулировать украинский конфликт. Однако стороны укажут на определенные принципы его урегулирования, добавил Суслов. Он предположил, что часть из них сформулирована в «китайской инициативе из 12 пунктов».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения России и КНР укрепляются. На фоне визита в российскую столицу Си Цзиньпина он подчеркнул, что Москва и Пекин стали ближе. По его словам, страны объединило то, что им не нравится «лидерство США в мире».