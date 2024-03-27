Политолог рассказал, с какой угрозой может столкнуться Россия после теракта Политолог Марков: России угрожает межнациональная рознь после теракта 22 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» Россия может столкнуться с угрозой межнациональной розни, заявил в интервью NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, в российском обществе существует большое раздражение по поводу либеральной миграционной политики в стране: люди считают, что мигранты неподобающе ведут себя и снижают качество жизни.

Власти считают угрозу межнациональной розни очень высокой, поэтому сразу после произошедшего распространились рекомендации всем лидерам общественного мнения, которые выразили поддержку межнационального мира. Власти опасаются, что начнутся преследования мигрантов, прежде всего таджиков, узбеков, киргизов. Эта угроза очень серьезная. Поэтому все государственные структуры мобилизованы, чтобы не допустить разрушения межнационального мира, — подчеркнул эксперт.

Патриарх Кирилл ранее выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, заявив, что это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.