Политолог рассказал, почему России не обойтись без президентских выборов Политолог Кынев: отсутствие выборов легитимизирует насилие

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Отказ от выборов в России невозможен, иначе власти лишаются юридической основы принимать решения, заявил NEWS.ru политолог Александр Кынев. По его словам, все решения, в том числе и в отношении СВО, возможны только потому, что власть получена законным путем. Отсутствие выборов легитимизирует насилие, отметил он.

Все решения, в том числе и в отношении СВО, возможны только по одной причине: власть имеет возможность прибегать к силе, потому что она получена законным путем. Власть имеет основания апеллировать: это право нам дали люди. А каким образом власть может так утверждать без выборов? Никак, — сказал политолог.

Он объяснил, что власть уличной банды отличается от власти полицейского тем, что последний представляет государство. Он также прошел через набор процедур, связанных с выборами. Сперва люди избрали депутатов, потом наняли чиновников, а те, в свою очередь, — силовиков.

Без выборов власть перестает быть властью. Потому что если выборов нет, то в обществе начнется война всех против всех. Легитимность банды на улице в этом случае будет равна легитимности чиновников в администрации. Отсутствие выборов легитимизирует насилие, — констатировал Кынев.

Ранее директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко заявил, что критика избирательной кампании в преддверии выборов президента России является контрпродуктивной. Так он прокомментировал призывы военкора Александра Коца к соперникам российского лидера Владимира Путина отказаться от участия в выборах, чтобы сэкономить бюджетные средства. По словам Минченко, подобные заявления работают на снижение явки избирателей.