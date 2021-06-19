Политолог рассказал о соблазне Пашиняна использовать полицию на выборах

https://static.news.ru/photo/9e83ce78-d1af-11eb-ae3d-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть соблазн использовать полицию против своего оппонента на выборах, однако это, скорее всего, не будет сделано. Об этом NEWS.ru рассказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

С точки зрения Пашиняна, ввести полицию, арестовать или посадить кого-то очень рискованно. С одной стороны, это негативно воспримут в Москве, где всё же скорее симпатизируют его противнику Роберту Кочаряну. С другой стороны, это ослабит поддержку со стороны Европы, пусть и символически. Поэтому соблазн есть, а вот ресурсов нет. Это слишком отчаянный шаг, — считает Орешкин.

Ранее мэр города Сисиан Артур Саркисян заявил о том, что в центральном штабе блока «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, начались обыски. Следственные действия также проходят в домах членов штаба.

Между тем представители блока «Армения» заявили о том, что в республике ещё не было такого количества нарушений, как на текущих внеочередных парламентских выборах. Они попросили международных наблюдателей обратить на ситуацию внимание.

В Армении в 07:00 мск открылись 2008 избирательных участков. Процесс голосования будет прекращён в 19:00. В списки избирателей включены 2 583 823 человека. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Главным соперником исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна, как говорят эксперты, является бывший армянский лидер Роберт Кочарян, представляющий предвыборный блок «Армения».