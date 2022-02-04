Политолог рассказал о комфортном состоянии Путина

Президент России Владимир Путин больше всего ценит одиночество, такое состояние для него абсолютно комфортно, рассказал политолог Станислав Белковский в программе «Откровенный разговор» на YouTube-канале «Новости Кавказа GSAC». Эксперт считает, что подобное состояние культивирует и укрепляет главу государства.

Только в состоянии полного одиночества он чувствует себя комфортно. Это касается его посещения Пискарёвского кладбища или мизансцен, когда он сидит за длинным столом, где собеседник стоит от него на сто метров, — пояснил Белковский.

Ранее американский политолог Анатоль Ливен рассказал про разницу между настоящим президентом России Владимиром Путиным и его образом на Западе. По мнению эксперта, западные политики и СМИ рисуют «мифологического» Путина, который не имеет ничего общего с российским лидером. Этому образу приписывают шовинизм, безрассудство и агрессию.

Политолог в своей статье отмечает: США и их партнёры говорят про то, что Путин является циничным человеком, которого интересуют собственная власть и прибыль, а на самом деле президент России во многом готов пойти на колоссальный личный риск, чтобы усилить «мощь своей державы». Ливен также указал на странную закономерность, когда год за годом Запад называет Россию обнищавшей страной, а затем использует в отношении неё эпитет «главная угроза».