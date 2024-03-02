Политолог рассказал, начнет ли Россия спецоперацию в Молдавии Политолог Макаркин: Приднестровье хотело бы максимального сближения с Россией

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Участники акции протеста против экономического давления со стороны Молдовы на Приднестровье

В Приднестровье могут воспринять как провокацию слова президента Молдавии Майи Санду о том, что переговоры о вступлении в ЕС являются историческим шансом для воссоединения страны, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, Тирасполь хотел бы максимального сближения с Москвой, а не с Кишиневом.

В Приднестровье слова Санду о воссоединении с Кишиневом воспримут как троллинг. Не знаю, говорила ли президент всерьез, но в Тирасполе подумают именно так. Приднестровье хотело бы максимально сблизиться с Россией, насколько это возможно. Там проходил и референдум. Это было давно, однако настроение едва ли поменялось, — предположил эксперт.

Макаркин также высказался о недавнем обращении депутатов Приднестровья к российскому парламенту. Они попросили Госдуму и Совет Федерации реализовать дипломатические меры для защиты Приднестровья от «давления» со стороны Кишинева.

Несмотря на то, что Приднестровье обратилось к России за помощью, ждать нового военного конфликта не стоит, на мой взгляд. По крайней мере, учитывая нынешние обстоятельства. Сейчас не видно никаких механизмов, как бы Россия могла помочь Приднестровью помимо гуманитарной или финансовой помощи. Кроме того, обязывающие шаги России приведут к разрыву отношений с Молдавией. Причем разрыв может носить многолетний характер независимо от того, что будет у власти, — отметил политолог.

По его мнению, Россия в случае признания независимости Приднестровья может оказаться в таких же напряженных отношениях с Молдавией, как с Грузией после признания Абхазии.

Так же и сами приднестровцы желают жить спокойно. Оказаться в эпицентре нового скандала и тем более военного конфликта они не стремятся, и на серьезные риски не пойдут, — констатировал Макаркин.

Ранее Санду заявила, что люди на обоих берегах Днестра хотят жить в мире и безопасности. По ее словам, сохраняя память о конфликте 1992 года, Молдавия обязуется не повторить этой трагедии.