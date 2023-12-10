Политолог рассказал, кто может возглавить Украину и завершить конфликт с РФ Эксперт Перенджиев: Медведчук мог бы возглавить Украину и окончить конфликт с РФ

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук мог бы заменить нынешнего президента страны Владимира Зеленского и пойти на переговоры с Россией, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в настоящее время существует много слухов об отставке Зеленского, однако США продолжают поддерживать его, поэтому смена власти в Киеве пока вряд ли возможна.

Для России был бы неплохой вариант, если бы к власти на Украине пришел Виктор Медведчук. Медведчук был бы готов вести переговоры и идти на компромиссы. Если Украина хочет сохранить статус государства, ей и Западу стоит посадить Медведчука на пост президента Украины, — сказал Перенджиев.

Ранее бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что полномочия Зеленского сомнительны. Он также назвал чиновников украинского правительства закоренелыми преступниками и обвинил их в разворовывании финансовой помощи, оказываемой Киеву Западом.

До этого итальянское издание Antidiplomatico сообщило, что глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Зеленского. Авторы материала пояснили, что другие кандидатуры угрожают политической карьере или даже жизни киевского лидера.