Политолог рассказал, как изменятся отношения Армении и России после выборов

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В независимости от того, кто победит на внеочередных парламентских выборах в Армении, будущий премьер-министр страны будет вынужден «стоять в прихожей у России». Об этом NEWS.ru рассказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Без военной помощи со стороны России ни Пашинян, ни Кочарян не смогут удерживать контроль за страной. Если Азербайджан почувствует, что Армения слаба, а он уже это почувствовал, то у него будет большой соблазн продвинуться дальше. Поэтому что Пашинян, что Кочарян будут вынуждены стоять в прихожей у России. При этом не важно даже, кто руководит ей — Владимир Путин или кто-то другой. Такая ситуация надолго, — считает Орешкин.

При этом, по мнению политолога, будет разница в оттенках правления.

У Кочаряна чуть более агрессивная риторика, а решить вопрос с Карабахом без помощи России он не сможет. Поэтому Кочарян будет жёстче активнее и быстрее продвигаться в сторону ещё большего союза с Москвой. Пашинян всё равно будет делать то же самое, но не так активно. Он на собственном опыте убедился, что воевать для него плохо, — сказал Орешкин.

В Армении в 07:00 мск открылись 2008 избирательных участков. По словам заместителя главы ЦИК республики Лаоры Галстян, явка к 11:00 составила 12,2%. На первом месте по этому показателю Сюникская область, где явка составила 15,74%. Процесс голосования будет прекращён в 19:00. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока, в том числе партия и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения».