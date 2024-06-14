Политолог рассказал, что Путин пошел на уступки Политолог Марков: Путин уступил Украине Одессу и Киев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выдвигая свое мирное предложение, пошел на огромные уступки украинским властям, написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, согласно условиям Москвы, в составе Украины остаются Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Днепр, Харьков и Киев.

Путин пошел на огромные уступки в своем мирном предложении. Ведь в составе Украины остаются Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Днепр, Харьков, эти исконно русские города. Киев в конце концов, — написал Марков.

По его словам, за эти огромные уступки Путин подвергнется жесткой критике внутри страны со стороны радикальных патриотов. Марков добавил, что окончание войны «стоит таких уступок».

Сегодня, 14 июня, Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и лишь после этого Москва пойдет на мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине является «ультимативным посланием». По его словам, оно не отличается от предыдущих и ему не стоит доверять, как и остальным.