Политолог рассказал, что Зиничев должен был сменить Путина

Погибший глава МЧС Евгений Зиничев мог бы стать преемником президента России Владимира Путина, так как тот был очень ярким и выдающимся человеком, который выделялся из общей массы. Об этом «Царьграду» рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он выделялся из общей массы и нынешнего кабинета министров, и людей, ходящих под погонами, это факт, — отметил эксперт.

Несмотря на то, что официальной информации о том, рассматривал ли Путин Зиничева в качестве преемника на посту президента нет, всегда присутствовали подобные слухи, считает политолог.

Однако рассматриваться мог, да, конечно. Ещё раз говорю, заметный человек был. Светлая ему память, — добавил Солонников.

Зиничев погиб 8 сентября, когда спасал режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба умерли в вертолёте по пути в больницу.