Политолог расшифровал послание Трампа о «сломанной куче дерьма» Политолог Марков заявил, что Трамп предсказал реальную замену Байдена на Харрис

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Дональд Трамп

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале заявил, что экс-президент США Дональд Трамп предсказал реальную замену действующего американского лидера Джо Байдена. Эксперт процитировал слова из видео, где бывший глава государства называет своего преемника «старой сломанной кучей дерьма». Марков отметил, что Трамп не видел, как его снимают.

Так Трамп еще и назвал, что Байдена реально будут менять на Харрис, — обратил внимание эксперт.

Бывший президент США назвал действующего главу государства «старой кучей дерьма» после дебатов. В распространенном в соцсети X ролике миллиардер прокомментировал итоги противостояния с Байденом. По словам Трампа, президент США плох. Экс-глава государства убежден, что вывел его из гонки.

Также политик оценил возможную замену Байдена вице-президентом США Камалой Харрис. По мнению Трампа, «она будет лучше». В то же время экс-президент назвал Харрис жалкой.

По итогам дебатов первая леди США Джилл Байден похвалила супруга за проделанную работу. Жена президента со сцены объяснила избирателям, в чем отличился Байден. Она подчеркнула, что он ответил на все вопросы. Также Джилл Байден обвинила Дональда Трампа во лжи.