Политолог раскрыл, почему США не передали Украине танки Марков: США отказали Киеву в танках из-за нежелания Зеленского уволить агентов Британии

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Политолог Сергей Марков заявил, что США не хотели поставлять на Украину танки, поскольку ее президент Владимир Зеленский отказывался увольнять британских агентов. Одним из них являлся заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, отметил он в Telegram.

США, оказывается, не выдавали Зеленскому танки, потому что Зеленский не хотел увольнять британских обнаглевших агентов типа Тимошенко, — подчеркнул политолог.

Он считает, что если после отставки Тимошенко Зеленский назначит на его место американского агента, а не британского, то в Белом доме объявят о передаче Украине нескольких танков Abrams. Это будет чисто символическое заявление, добавил Марков.

По его мнению, также в Вашингтоне намереваются приказать Берлину разрешить ряду стран передачу Киеву немецких танков Leopard. Так видится развитие ситуации из Киева, уверен политолог. Проверить версию можно будет в ближайшие дни, заключил он.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что обладает сведениями о готовящейся отставке Кирилла Тимошенко. Позже издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении.