Политолог раскрыл, кто и как может «мирно захватить» США Политолог Лидовской: мигранты из Латинской Америки могут «мирно захватить» США

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мигранты могут «мирно захватить» США, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он добавил, что выходцы из Мексики, Гватемалы, Колумбии и других стран не собираются интегрироваться в американское общество.

Мигранты-латиноамериканцы из Мексики, Гватемалы, Колумбии и других стран склонны сохранять свою культуру после переезда в США. Вообще, Латинская Америка — это практически одна страна с очень схожей культурой. В США они живут в обособленных сообществах, в отдельных районах. Это угроза старой доброй белой Америке, которую хочет возродить Трамп. Она держалась на патриотизме, верности флагу, «американской мечте», — отметил Лидовской.

По его словам, латиноамериканцы отличаются от «богатых белых американцев» более высоким уровнем рождаемости, что чревато «мирным захватом» США. Между тем, по его словам, Белый дом в силу лояльного отношения к нелегалам все меньше контролирует ситуацию.

У мигрантов выше рождаемость, чем у богатых белых американцев. Они медленно захватывают страну совершенно мирным способом, без военных действий, меняется демографическая ситуация, культурная. И Белый дом все меньше и меньше может контролировать ситуацию. Администрация слишком склонна отдавать предпочтение мигрантам ради голосов, — подытожил Лидовской.

Ранее жители города Браунсвилл в Техасе выразили недовольство в связи с запоздалым решением президента США Джо Байдена посетить границу. Граждане пояснили, что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, проходит фестиваль, в честь которого город был убран, и все «выглядит мило», что не соответствует действительности.

Кроме того, спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявлял, что Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Спикер нижней палаты конгресса пояснил, что американское законодательство позволяет президенту «приостановить допуск всех иностранцев». Также президент США, по словам республиканца, имеет право ввести на границе «любые ограничения».