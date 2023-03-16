Политолог раскрыл истинные планы Запада в отношении России Политолог Можегов: Западу не нужен распад России, он хочет натравить ее на Китай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский Кремль

Западные глобалистские элиты не хотят распада России, они планируют натравить ее на Китай, если в РФ придут к власти либералы, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт добавил, что гипотетический развал РФ пугает Запад, так как «неизвестно, у кого в руках окажется ядерное оружие».

Таким образом он прокомментировал статью экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона для Wall Street Journal, где отметил, что лидер США Джо Байден желает РФ поражения, но «боится» победы Украины.

Фронда России для глобалистских сил невозможна. РФ для них, как и Китай, абсолютная угроза. Но на Западе боятся неконтролируемого ядерного конфликта и распада РФ — непонятно, в чьи руки попадет ядерное оружие. На Западе хотят сохранить РФ, чтобы направить ее на Китай, он главный враг для США и глобализма. Цель глобальной элиты — установить абсолютно подконтрольную США либеральную власть в РФ, как при Ельцине, — отметил Можегов.

Болтон в колонке WSJ написал, что американский лидер Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе СВО, но «боится» победы Украины в этом конфликте. По мнению политика, Байден опасается вероятного успеха Киева в ходе конфликта, который может спровоцировать более жесткий ответ Москвы. Он отметил, что глава Белого дома желает продолжать поддерживать Киев, но параллельно хочет, чтобы эта поддержка не была «слишком эффективной».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.