Политолог раскрыл, будет ли мобилизация в мае Политолог Кортунов: планов по мобилизации в ближайшем будущем нет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Политолог Андрей Кортунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что в ближайшем будущем мобилизация не планируется. По его словам, официальная позиция руководства страны не подразумевает таких планов.

Есть статистика набора контрактников. Цифры достаточно внушительные. В среднем контракт с Министерством обороны подписывают примерно 30 тысяч человек в месяц. Поэтому, насколько можно судить, планов по мобилизации в ближайшем будущем не имеется, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что обстановка на СВО, по данным официальных российских ресурсов, находится под контролем. Кортунов добавил, что практически по всей линии боевого соприкосновения идут продвижения, так что стратегическая инициатива находится в руках России.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что мобилизации в мае не будет ни при каких условиях. По его словам, сегодняшняя система комплектования в вооруженных силах обеспечивает выполнение всех задач.

До этого первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев рассказал, что в России не планируется новая волна мобилизации, потому что РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно.