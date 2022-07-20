Политолог раскритиковал стремящихся в Финляндию россиян Политолог Наумов раскритиковал стремящихся съездить в Финляндию россиян

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска «Нуйамаа»

Желание россиян поехать в Финляндию вызывает удивление, заявил политолог Сергей Наумов в разговоре с Live 24. Он выразил непонимание, почему путешествия в эту страну так популярны, несмотря на отношение Финляндии к России. Эксперт напомнил о финских инициативах разместить базу НАТО в Южной Карелии и построить на границе с РФ забор.

Я искренне удивился, узнав, что спрос на визы в Финляндию настолько велик, записаться на получение можно только на конец августа. <...> Хочется людям унижаться перед страной, поддержавшей санкции, тратить в ней деньги и справлять нужду в кустах или в памперсы, потому что к ним там вот именно такое отношение, ради бога, это их выбор, — сказал Наумов.

Он добавил, что понимает туристов, едущих через Финляндию в другие государства, но поездку в саму страну считает сомнительным удовольствием.

Ранее первые российские туристы, сумевшие пересечь открытую финско-российскую границу, сообщили о проблемах, возникших в первый же день. В их числе очередь из машин и маршруток и подпольная продажа евро по курсу 120 рублей. На кассах самообслуживания принимают только карты, которые за пределами России не работают, а обменять рубли пока официально не получается.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне стали массово оформлять финские визы на фоне открытия сухопутных границ с Финляндией. Она отметила, что в Санкт-Петербурге попасть в визовые центры до середины августа невозможно, так как запись на эти даты уже недоступна.