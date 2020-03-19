https://static.news.ru/photo/ab650772-69f2-11ea-999e-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Политолог Константин Калачёв прокомментировал интервью Путина о среднем классе в России. По его мнению, оно вышло в неподходящее время, когда курсы евро и доллара значительно поднялись.

Эксперт напомнил, что интервью записывалось, когда в мире была совершенно другая ситуация, а выход его на фоне роста курсов валют — непреднамеренное совпадение. За тем, чтобы таких накладок не происходило, должен следить пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, считает политолог.

То, что могло вполне корректно прозвучать два месяца назад, сейчас режет глаз и слух, вызывает в лучшем случае юмористические комментарии. Это чья-то глупость, потому что в данном случае президент давал интервью в одной исторической ситуации, а теперь она поменялась, — заявил Калачёв в интервью НСН.

По его словам, терпеливое российское население создало условия, при которых работающие на власть люди «не считают нужным думать». Появление этого интервью является «инерцией», когда записанный ранее материал нужно размещать согласно медиаплану.

Есть исполнительская дисциплина, есть медиаплан, он реализуется, что ещё надо? Вообще, Пескову хорошо бы задать этот вопрос. На то он и пресс-секретарь президента, чтобы подобные вещи не выходили тогда, когда это выглядит как тушение пожара керосином, — заявил политолог.

Говорить о том, что средний класс в России получает чуть больше $200 — «всё равно, что поворошить палкой в муравейнике», уверен Калачёв. Политолог считает, что экономический кризис может обернуться социальным и политическим кризисом в стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу, если рассматривать методику оценки Всемирного банка. Президент подчеркнул, что «средний класс в каждой стране разный», об этом писал NEWS.ru.