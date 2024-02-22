Российских артистов и спортсменов призвали не идти в политику Политолог Мальцев: артисты и спортсмены больше политиков влияют на мнение людей

Артисты и спортсмены больше политиков влияют на общественное мнение, заявил политолог Олег Мальцев. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что знаменитостям лучше не идти в политику, чтобы не терять свой статус и продолжать влиять на социально-политические процессы в государстве.

В конце 2023 года мы проводили исследование и выяснили, что более 60% россиян доверяют мнению и поддерживают позицию своих кумиров. При этом интерес к политической жизни страны у наших сограждан достаточно низкий. Сейчас активный интерес к политике проявляют не более 20% граждан, а за деятельностью представителей шоу-бизнеса и спорта следят более 80%, — пояснил политолог.

По его словам, тенденция среди российских звезд участвовать в политической жизни распространилась с Запада, где медиаперсоны добивались значительных успехов и «даже доходили до президентского кресла». Но в России такая практика не прижилась, отметил эксперт. Мальцев заключил, что артистам и спортсменам эффективнее оставаться просто лидерами общественного мнения.

Ранее из результатов опроса Фонда общественного мнения стало известно, что 8 из 10 граждан России (82%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Еще 83% россиян заявили, что доверяют главе государства.