В России призвали запретить операции по смене пола Политолог Ярошенко призвал запретить операции по смене пола в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует полностью запретить операции по смене пола, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, подобная практика нарушает «божественный закон», моральные устои российского общества и закон запрете ЛГБТ-пропаганды. Эксперт считает, что после введения запрета необходимо жестко следить за тем, чтобы «трансгендерных переходов» в стране в принципе больше не происходило.

Подобную практику в России необходимо полностью запретить, сделать незаконной, и после этого жестко следить за тем, чтобы этого не происходило в принципе. Это нарушение не только моральных устоев нашего общества, не только божественного закона, но и нарушение в том числе нашего нынешнего законодательства, которое запрещает ЛГБТ-пропаганду, — заявил Ярошенко.

Политолог убежден, что практика смены пола является «антиобщественной и аморальной». Он считает, что если не запретить подобные операции, россияне не будут отличаться от «сатанистов и безбожников» из США, где вовсю пропагандируют трансгендерность.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что страны Запада не ведают, что творят, когда предлагают идею гендерно-нейтрального бога. Он предложил обратиться к священным писаниям всех религий мира с целью убедиться в том, что семья — это союз мужчины и женщины.