Политолог призвал русских драться за свой язык Политолог Сатановский назвал борьбу за русский язык условием сохранения самосознания нации

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Враги России прикладывают максимум усилий по искоренению русского языка в постсоветских республиках, это уже фактически произошло в странах Прибалтики и отчасти на Украине, считает политолог Евгений Сатановский. По его словам, за свой язык нужно драться, поскольку такой подход позволит сохранить нацию и самосознание народа, пишет «ПолитЭксперт».

Эксперт привел в пример еврейскую нацию, которая после потери государства сохраняла язык на протяжении двух тысяч лет. В результате евреи остались единым народом, хотя между этническими группами были различия.

Говоря попросту, если уж пытаться сохранять русский мир, то делать это необходимо, спасая и сохраняя русский язык. Не случайно его нынешние открытые враги и соперники России похоронить до такой степени упорно пытаются, — подчеркнул Сатановский.

Ранее сообщалось, что поляков напугало нашествие говорящих по-русски украинцев. Отношение жителей Польши к украинским беженцам ухудшается в том числе из-за того, что многие из них используют русский язык в общении, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. По его словам, поступает множество звонков от поляков, желающих помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.