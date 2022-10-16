Политолог призвал отправить на фронт всех силовиков Политолог Марков призвал отправить на фронт всех российских силовиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всех сотрудников российских силовых ведомств необходимо отправить в зону проведения специальной военной операции, считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он пишет, что делать это нужно под угрозой увольнения. Политолог утверждает, что именно у силовиков есть достаточный опыт дисциплины и обращения с оружием, который так необходим на фронте.

Уверен, что через СВО должны пройти все силовики, все работники силовых структур. Кто откажется — должен быть уволен. У силовиков есть и опыт дисциплины и опыт обращения с оружием. Если 20% уедет на СВО, остальные могут перераспределить на себя их обязанности, — высказался Марков.

Ранее стало известно, что в России могут создать отряды добровольцев, состоящие из профессиональных спортсменов. Они будут участвовать в специальной операции на Украине. Предварительное обсуждение этого вопроса состоялось 10 октября в Москве.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержал данную идею. По его словам, спортсмены такие же защитники Отечества, как служащие ВС РФ, Росгвардии и МВД. Он добавил, что страна вкладывала в них много сил, денег. Спортсмены — это элитная часть здоровых, крепких людей, вне зависимости от вида спорта, будь то борьба, плавание, гребля или фигурное катание.