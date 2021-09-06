Идею Хуснуллина по бесплатной раздаче земли назвали фантазией

Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина бесплатно раздавать землю россиянам в деревнях не поможет их восстановить. Для этого в сёлах должны быть созданы специальные условия. Об этом «Новым известиям» рассказал политолог Роман Алехин.

Люди будут жить на земле, если она будет приносить им доход, а также если на селе будет вся инфраструктура, в том числе социальная, а не только свет, газ, дорога и вода, — считает эксперт.

По его словам, для восстановления села должно активно развиваться местное фермерство, при этом его необходимо активно поддерживать, а не задавливать холдингами. Также стоит создать условия сбыта продукции, отметил специалист.

Алехин добавил, что в деревнях или недалеко от них должны строиться новые образовательные учреждения, объекты здравоохранения и досуга. Тогда люди сами найдут себе землю и дом, ведь просто ради зарплаты при отсутствии инфраструктуры ехать в деревню мало кто решится.

Эксперт считает, что учитывая современную политику по мигрантам, на работу в сельском хозяйстве будут брать граждан из ближнего зарубежья. Поэтому предложение Хуснуллина высказано «лишь для красивой картинки, которое хорошо выглядит лишь в фантазиях, но на деле является очередным проектом для распила бюджета», подытожил Алехин.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за бесплатное предоставление земельных участков для строительства жилья в селе. Это, по его словам, может стать стимулом для создания благоприятных условий собственникам.

Ранее россияне назвали справедливую стоимость земельного участка. По мнению большинства, она составляет до 60 тысяч рублей за сотку земли.