Политолог предрёк введение «иммунных паспортов» в ближайшие месяцы

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«Иммунные паспорта» могут ввести не позднее середины текущего года. С таким прогнозом выступил политолог и публицист Георгий Бовт.

Можете записать мой прогноз от сегодняшнего числа, 10 января 2021-го, что «иммунные паспорта» станут реальностью не позже второй половины этого года, — заявил Бовт в эфире радиостанции «Космомольская правда».

Он отметил, что немаловажным фактором является признание российских «иммунных паспортов» на Западе. Так, если в Евросоюзе решат, что привитые вакциной российского производства не считаются таковыми, то у россиян, по словам политолога, могут возникнуть трудности при выезде за границу.

Это политический момент. Но это и бизнес тоже. Потому что надо привить миллиарды людей, чтобы добиться искоренения заразы. А это большой бизнес! Большая конкуренция, — отметил Бовт.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Вместе с тем для мониторинга будущей вакцинации населения COVID ВОЗ планирует создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, которая в данное время показывает число заражений коронавирусом в мире.

Как сообщал NEWS.ru, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести «ковид-паспорта». Он добавил, что паспорт будет служить подтверждением, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения COVID-19.