Политолог предрек Украине серьезные проблемы из-за «выпадов» против Китая Кортунов: сотрудничество КНР и Украины пострадает из-за «выпадов» против Пекина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическое сотрудничество Китая и Украины пострадает после «выпадов» Киева против Пекина, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что сфера бизнеса чувствительна к политической обстановке, и в КНР предпочтут не рисковать.

По объективным параметрам китайско-украинские отношения имеют тенденцию к сворачиванию. Поскольку для китайского бизнеса важным является вопрос стабильности. Это касается и торговли, и инвестиционной деятельности, создания общих производственных цепочек. То есть чем дольше конфликт на Украине продолжается, тем труднее китайским компаниям поддерживать связи, которые у них исторически сложились с украинскими партнерами, — подчеркнул Кортунов.

По словам эксперта, сейчас, ко всему прочему, продвигается антикитайская компания в социальных сетях и прессе, что также не будет содействовать расширению сотрудничества. При этом политолог считает, что Китай не будет предпринимать какие-то демонстративные шаги политического характера.

Это не в их традиции, они стараются дистанцироваться от конфликтов других стран. Но экономическое сотрудничество может серьезно пострадать от подобных «выпадов». Ведь бизнес очень чувствителен к общеполитической обстановке и предпочитает не рисковать, — заключил эксперт.

Ранее Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны». Посол КНР в Киеве передал это сообщение в прошлом месяце на встрече с высокопоставленными украинскими официальными лицами.