Политолог предположил, откуда БПЛА мог атаковать пятиэтажку в Петербурге Политолог Сипров: дом в Петербурге могли атаковать с территории стран НАТО

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На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента» политолог Вадим Сипров выразил мнение, что предполагаемый беспилотник, который, по данным ряда Telegram-каналов, 2 марта поразил пятиэтажный дом в Санкт-Петербурге, могли запустить из-за рубежа. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» он предположил, что дрон мог взлететь с территории стран НАТО.

И страны Прибалтики, и Финляндия со Швецией сейчас будут активно вовлекаться в антироссийскую деятельность. Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак, — сказал он.

Ранее на место взрыва прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, в результате происшествия жертв нет, а сам он возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Градоначальник пообщался с местными жителями и заявил, что город находится под надежной защитой.

До этого сообщалось, что ЧП, предположительно, произошло из-за падения беспилотника на жилой дом. Как отметили в Главном управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу, после происшествия из жилых домов было эвакуировано около 100 человек.