Политолог предположил, о чем говорили Шойгу и Ким Чен Ын Политолог Перенджиев: Шойгу и Ким Чен Ын могли обсуждать военный союз России и КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу (слева)

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын могли обсуждать создание военного союза двух стран, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт не исключил, что на встрече поднимались темы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в области ПВО и военно-морского флота.

Происходящее сейчас позволяет говорить о создании ядерного военного союза России, КНДР и Китая в Тихом океане ради защиты нашего Северного морского пути, а эта защита начинается в Тихом океане. Вероятно, именно это Шойгу и обсуждал на встрече с Ким Чен Ыном. Мы можем усилить сотрудничество в плане объединения ПВО, ядерных сил, ВМФ, как мы делаем с Китаем, — заявил Перенджиев.

По его словам, КНДР — одна из немногих стран, поддержавших СВО, наряду с Сирией и частично признанной Южной Осетией.

Ранее Ким Чен Ын провел экскурсию для Шойгу по выставке военной техники в Пхеньяне. Главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Визит министра обороны России был приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны.