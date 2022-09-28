Политолог предположил, какое заявление Путин может сделать 30 сентября Политолог Межуев: Путин может признать Запорожскую и Херсонскую области в советских границах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

30 сентября президент России Владимир Путин может выдвинуть жесткий ультиматум, который, возможно, будет связан с принятием новых субъектов в состав России, считает политолог Борис Межуев. По его словам, которые передает «Царьград», российский лидер может признать Запорожскую и Херсонскую области в советских границах, что приведет к эскалации конфликта с Украиной.

Скорее всего, что-то будет. Может быть, будет озвучен какой-то ультиматум, который 4 октября и будет реализован, если противники его не примут. Возможно, это ультиматум по поводу принятия новых субъектов в определённых границах. Пока это проблема: ещё непонятно, в каких границах к нам могут добавиться новые регионы <...> Признать советские границы Запорожской и Херсонской областей. Но в таком случае, естественно, произойдёт эскалация ситуации, — заявил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, однако точных сроков пока нет. Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить. Впоследствии в российском парламенте не исключили, что 30 сентября президент может выступить с посланием Федеральному собранию. Песков эту информацию не подтвердил.