Политолог предположил, что на совете Госдумы объявят о смене формата СВО Политолог Маркелов: на внеочередном заседании совета Госдумы объявят о смене формата СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Дума

В ходе внеочередного заседания совета Госдумы депутаты объявят о смене формата спецоперации на Украине, предположил политолог Сергей Маркелов в комментарии для «Путин в Telegram». По мнению эксперта, в ходе СВО накопился ряд событий, на которые должны отреагировать в ГД. В том числе это касается корректив в законодательстве в связи с атаками ВСУ на ЗАЭС. Маркелов пояснил, что изменение формата действий ВС РФ на Украине также требует боевая активность украинской армии, действия которой уже касаются территории России.

Накопилась ситуация по изменению формата самой по себе спецоперации. Появилась не только венная часть спецоперации, то есть то, что на земле — фронт, линия фронта, атаки, вооружение, захват территорий. Появилась уже вторая часть этой спецоперации в виде провокации, в виде терроризма, в виде атак на российскую территорию, Крым, Курскую область, Белгородскую область, кровавого теракта в Москве и так далее, — заявил Маркелов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания совета ГД, которое состоится 25 августа. Основным вопросом для обсуждения среди депутатов станет угроза обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

20 августа член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС из артиллерийских орудий. По его словам, удар был нанесен из дальнобойного оружия, поставленного на Украину западными странами. Огонь велся с противоположного берега Днепра, критические объекты АЭС не повреждены, заверил он.