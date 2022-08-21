«Им могли отомстить»: политолог предположил, из-за чего убили Дарью Дугину Политолог Светов допустил, что дочь философа Дугина могли убить в отместку за поддержку спецоперации

Фото: СК РФ

Дочь философа Александра Дугина Дарью могли убить в отместку за поддержку военной операции на Украине, предположил политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями». Он объяснил свое мнение, сославшись на попытку покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, произошедшую ранее у городского зоопарка.

Кто мог это сделать? Знаете, начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя. И как бы тоже метод подрыва использовался. <...> Это вполне может ложиться в общую канву запугать тех, кто поддерживает цели и задачи специальной военной операции на Украине. <...> Вот им и могли отомстить, — высказался Светов.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу сработало взрывное устройство, затем машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудник правоохранительных органов сообщил, что целью покушения на Дарью Дугину была именно она, а не ее отец — философ Александр Дугин. Он уточнил, что взорванный внедорожник Toyota модели Land Cruiser принадлежал Дарье.

Александр Дугин, философ и профессор, является одним из идеологов «русского мира» и выступает за объединение стран постсоветского пространства в рамках Евразийского союза. Дочь разделяла его взгляды.