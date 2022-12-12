Политолог предложил ввести цензуру на «деструктивную идеологию» Запада Политолог Ярошенко призвал ввести цензуру на «деструктивную идеологию» Запада в России

В России следует создать современный орган цензуры, который будет направлен на пресечение «деструктивной идеологии» западных стран и США, которая угрожает традиционным ценностям, считает политолог Алексей Ярошенко. Эксперт уточнил, что этот орган будет проверять распространяемую в обществе информацию на предмет вредной, по его мнению, для россиян идеологии, но не будет цензурировать политические вопросы, сообщает «360».

Я считаю создание такого органа крайне необходимым, если угодно его можно назвать современным органом цензуры, но он будет цензурировать не политические вопросы, а исключительно вопросы деструктивной идеологии, — предложил Ярошенко.

Политолог считает, что западная идеология направлена на разрушение российского общества и насаждению чуждых для него ценностей. Он отметил, что на данный момент в стране нет механизма, который позволил бы пресечь ее распространение.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно закону, будет полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в соцсетях, СМИ, кино и рекламе. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ.