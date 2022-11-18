Политолог предложил призвать «старую гвардию» для уничтожения РСЗО HIMARS Политолог Багдасаров: к созданию дронов для уничтожения HIMARS нужно призвать «старую гвардию»

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

К созданию беспилотников для уничтожения РСЗО HIMARS следует призвать «старую гвардию» инженеров, заявил ИА SM.News политолог Семен Багдасаров. По его словам, в стране есть «русские умельцы», которые имеют огромный опыт инженерной работы еще со времен СССР. Эксперт отметил, что они могли бы создать дон, похожий на иранский «Шахид-171», который способен эффективно бороться с HIMARS.

Считается, что у иранцев есть ударный беспилотник «Шахид-171», который можно использовать для борьбы с HIMARS. Но такой же беспилотник могли бы создать и наши конструкторы, обладающие соответствующими возможностями. Для это нужно увеличить финансирование и призыв старой гвардии, — заявил Багдасаров.

Политолог отметил, что призвать к разработке беспилотников можно и инженеров, которым больше 70 лет. Эксперт напомнил, что знаменитый конструктор Шипунов работал до последней минуты своей жизни.

Государственный департамент США ранее одобрил потенциальную сделку по продаже восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с Литвой. Сумма контракта составляет примерно $495 миллионов. В ведомстве отметили, что поставка вооружений Вильнюсу не изменит баланса сил в Прибалтике. В Пентагоне считают, что образцы военной техники позволят укрепить потенциал Литвы и сделают возможным сотрудничество с американской армией в будущем.