Политолог посоветовал Петербургу опираться на московский опыт уборки снега

Властям Санкт-Петербурга стоит обратиться к опыту московских коллег в вопросе уборки снега, рассказал политолог Дмитрий Захаров «Народным Новостям». По его словам, сейчас ситуация на улицах в Северной столице тяжёлая.

Чтобы решить подобные проблемы, Петербургу нужно опираться на московский опыт, где работают порядка 50 снегоплавильных станций, создан резервный парк для заранее подготовленных снегоуборочных машин. Люди работают. В Петербурге я ни разу не видел, чтобы тоннами убирали снег. В самом удручающем состоянии находятся окраины Петербурга, докуда вообще часто не доходит техника. Там лежат по-настоящему сибирские сугробы, непроходимые для людей, — заявил Захаров.

Он добавил, что необходимо регулярно проверять городские коммуникации, чтобы избежать аварий. Захаров считает, что ответственность за состояние ключевых узлов должна лежать на сотрудниках коммунальных служб.

Ранее эксперт по благоустройству Дмитрий Гусев высказал мнение, что Санкт-Петербургу грозит дорожный коллапс во время снегопадов из-за того, что коммунальные службы не анализируют готовность техники к уборке города. Ещё одной причиной масштабных проблем с расчисткой снега он назвал незаинтересованность чиновников в качественной работе.