Послание Путина назвали прелюдией больших геополитических перемен Политолог Евстафьев назвал послание Путина прелюдией больших геополитических перемен

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Гостином Дворе 21 февраля 2023 года

Заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию являются лишь прелюдией больших геополитических перемен, считает политолог Дмитрий Евстафьев. В беседе с ИА SM.News эксперт подчеркнул, что своим посланием российский лидер поднял ставки в мировой политике.

Послание — это прелюдия всегда была к тому, что происходит после. <...> Это действительно крупная геополитическая игра. Крупные геоэкономические перемены. Но я абсолютно уверен, что, как и в прошлые годы, послание знаменует не завершение некоего процесса, а его начало, — заявил Евстафьев.

Политолог отметил, что послание Путина Федеральному собранию содержало как минимум три крайне значимых политических решения. Их последствия, возможно, проявятся в ближайшие одну-две недели, предположил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что западные страны задели слова Путина во время послания Федеральному собранию о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, это единственное соглашение, которое остается «более или менее живым». Он подчеркнул, что для НАТО и США это была «чувствительная» информация.