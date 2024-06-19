Политолог пошутил о формате выборов в Мосгордуму Марков заявил, что цифровой концлагерь еще не наступил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков

Политолог Сергей Марков в своем Telegram успокоил москвичей, заявив, что цифровой концлагерь в России еще не наступил. Таким образом он прокомментировал сообщения, что выборы в Мосгордуму этой осенью пойдут без бумажных бюллетеней, только в электронном формате. По его словам, на выборах будут оба варианта голосования.

Это просто путаница. Люди неправильно поняли доклад в ЦИК. На самом деле на выборах будут и электронное голосование и бумажные бюллетени. Не волнуйтесь- цифровой концлагерь ещё не наступил. Не мы первые будем в цифровом концлагере, — заявил политолог.

В марте Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявляла, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По словам артистки, таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.

Ранее в Крыму рассказали, что 17 марта на одном из избирательных участков в Керчи молодой человек испортил и съел собственный бюллетень. По словам главы республиканского избиркома Михаила Малышева, нарушитель провел в кабинке для голосования около пяти минут, что вызвало подозрения у членов комиссии.