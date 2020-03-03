https://static.news.ru/photo/87aa930c-5d53-11ea-879c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова президента России Владимира Путина о последствиях революции, которые являются разрушительными в первую очередь для устроителей переворота, абсолютно верны. Однако с тем, что большевики являются исключением из этого правила, можно поспорить. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил политолог Сергей Михеев.

Эксперта спросили, как он оценивает фразу Путина о том, что революционерам быстро становится неприятна созданная ими власть. По словам главы государства, большевики в этом случае являются исключением, потому что они «задержались и потом сами развалились и страну за собой утащили».

Как подчеркнул политолог, с первой частью фразы российского лидера он согласен, а со второй — нет. Михеев заявил, что все первые большевики были репрессированы. Он объясняет это следующим образом: Иосиф Сталин к тому моменту уже понял, что «с революционерами ничего нельзя построить — эти люди настроены на разрушение».

Так же, подчеркнул политолог, произошло и с устроителями переворота 1991 года, которых и «вытеснил» из Кремля Владимир Путин.

Или вот то, что произошло с Украиной в 2014-м. Хотя толком революции там не было — был переворот, зачинщики которого в какой-то момент тоже оказались не у дел, часть была утилизирована в войне на Донбассе, так называемая «небесная сотня», а остальные поотваливались в течение последующих лет, — цитирует Михеева SM News.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин выразил уверенность, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, иначе ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Он подчеркнул, что если власти не будут реагировать, то протестующие начнут жечь машины, бить витрины, «и от этого конкретные люди будут страдать».