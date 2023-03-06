Историк: вопрос переименования улиц в честь героев СВО должны решать жители Историк Миронов: вопрос переименования улиц в честь героев СВО должны решать жители

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В российских регионах должны пройти голосования среди граждан по вопросу переименования улиц в четь героев спецоперации, заявил в беседе с «ПолитРоссией» историк и политолог Григорий Миронов. Он поддержал идею назвать один из скверов Екатеринбурга в честь Владимира Жоги и назвал это абсолютно правильным решением, которое дополнит политику государства по поддержке ветеранов СВО. Эксперт подчеркнул, что в крупных городах страны также должны быть собраны комиссии, которые будут решать, какие улицы следует переименовать в честь героев спецоперации.

В миллионниках должна собраться комиссия, которая решит, какие улицы переименовать и в честь кого из героев СВО. Конечно, более правильным бы было назвать их в честь земляков, геройски погибших на Украине. Кстати, можно в каждом из регионов и городов проводить голосование по этому вопросу среди горожан, — предложил Миронов.

Политолог уверен, что переименование улиц в городах в честь героев спецоперации станет достойным выражением уважения по отношению к ним. Он пояснил, что эта инициатива будет полезна для патриотического воспитания молодежи, при этом старшему поколению она покажет, что государство стоит на патриотических позициях и уважает ветеранов.

Свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана ранее предложила назвать один из скверов Екатеринбурга в честь Владимира Жоги, погибшего 5 марта 2022-го в Волновахе. Он обеспечивал коридор для мирных жителей, чтобы те могли выйти из-под обстрела, пишет издание.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее предложил наносить на фасады школ портреты учившихся там героев СВО и Великой Отечественной войны. По его словам, также следует рассмотреть возможность присвоения школам имен героев, как это уже начали делать в некоторых регионах.